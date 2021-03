Die Freien Wähler (FW) haben im Rhein-Lahn-Kreis und sicher auch in vielen anderen Gegenden in Rheinland-Pfalz bei der Landtagswahl von der starken Basis profitiert, die die Freien Wählergruppen (FWG) in den Kommunalparlamenten über Jahrzehnte gelegt haben. Ein Einzug in den Landtag wäre ohne diese Grundlage der Schwestergruppierungen wohl kaum möglich gewesen.