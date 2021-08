„Sie haben Glück, dass Sie Eltern haben, die sich in ihrem Alter noch so um Sie kümmern.“ So brachte es im Laufe des Verfahrens der Richter am Diezer Amtsgericht auf den Punkt. Verhandelt wurde der Fall eines 25 Jahre alten Mannes. Erst Anfang des Jahres war er in einer anderen Sache zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Nun wurde er beschuldigt, Ende März 0,45 Gramm Cannabidiol (CBD) mit Kokainanhaftungen besessen zu haben.