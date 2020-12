Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 17:48 Uhr

Heidenrod

Kind stürzt aus Fenster: Zweijähriger schwer verletzt, Mutter erleidet Schock

Ein zwei Jahre alter Junge ist am Dienstag gegen 9.20 Uhr in der Berndrother Straße in Laufenselden aus dem Fenster eines Hauses gefallen.