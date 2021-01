Aar-Einrich

Aufgerüttelt durch den Bericht in der Rhein-Lahn-Zeitung mit Bildern der Reckenrother Fotografin Alea Horst über die katastrophale Situation der fliehenden Menschen in Bosnien, startete die Hilfsinitiative „Wir machen mit“ jetzt einen Hilfstransport mit warmer Kleidung für die Menschen rund um das abgebrannte Lager Lipa. Hunderte Flüchtlinge sitzen dort seit Wochen bei winterlichen Temperaturen an der Grenze von Bosnien nach Kroatien fest.