Am 8. Mai 1945 schwiegen die Waffen des Zweiten Weltkriegs. Reichskanzler Adolf Hitler hatte sich acht Tage vorher der Verantwortung durch Selbstmord entzogen. In den letzten Kriegswochen rückten amerikanische Truppen aus Richtung Montabaur in die hiesige Region vor. In Hadamar hatten sie am 22. März die überlebenden Patienten der Tötungsanstalt befreit. Dies bedeutete das Ende der systematischen Krankenmorde von etwa 15.000 Menschen, die dort Opfer der NS-Euthanasie wurden.