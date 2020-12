Limburg

Die Stadt Limburg will mit Gutscheinen den Handel und die Gastronomie in der Stadt ankurbeln. Das Stadtparlament hat am Donnerstagabend in einer Sondersitzung grünes Licht für „Das Limburg plus“ gegeben. Verbraucher können die Gutscheine für 25 Euro kaufen, die einen Wert von 35 Euro beim Einkaufen in den teilnehmenden Geschäften haben. Die Differenz von 10 Euro zahlt die Stadtkasse.