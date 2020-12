Diez

Ein Großbrand hat am Mittwochabend auf dem Betriebsgelände der Recyclingfirma Uriel in der Diezer Industriestraße nahe der Stadtgrenze zu Limburg gewütet. Eine mächtige Rauchwolke stieg in den Himmel, die Flammen schlugen hoch aus dem Gebäude, das Feuer schien zunächst gar nicht kontrollierbar zu sein. Immer wieder waren Detonationen zu hören. Sämtliche Feuerwehren aus Diez, Limburg und umliegenden Gemeinden wurden zunächst in den Löscheinsatz eingebunden. Quasi im Minutentakt war weiteres Sirenengeheul zu hören, da Feuerwehren aus allen umliegenden Kreisen nach Diez beordert wurden. Feuerwehrleute aus dem ganzen Rhein-Lahn-Kreis, dem Kreis Limburg-Weilburg und dem Westerwaldkreis wurden alarmiert.