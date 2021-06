Geriatrie-Chefärztin Dr. Cornelia Lippold im Interview: „Man kann den Körper nicht ohne Seele heilen ...“

Der Bedarf ist gewaltig: In einer immer älter werdenden Gesellschaft und mit stetig steigender Lebenserwartung der Menschen sind Konzepte zur Altersmedizin mehr als ein Gebot der Stunde. So ist es nur folgerichtig, dass die Krankenhausgesellschaft St. Vincenz die Geriatrie am St. Vincenz-Krankenhaus Diez deutlich stärkte und aus der Sektion mit 15 Betten eine Hauptabteilung mit 40 Betten machte. Warum Medizin für alte Menschen vor allem Teamarbeit ist, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen in dieser Arbeit liegen, darüber sprachen wir mit Chefärztin Dr. Cornelia Lippold in einem Rückblick auf ihre ersten 100 Tage am St. Vincenz-Krankenhaus Diez.