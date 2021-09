„Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Rhein-Lahn-Kreis mit einer Zuwendung in Höhe von 852.000 Euro für den Ausbau der Kreisstraße 25 zwischen Geilnau und Balduinstein“, teilt Verkehrsministerin Daniela Schmitt mit. Sie kündigte an, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden wird.