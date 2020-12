Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 18:05 Uhr

Niedernhausen

Fünf Verletzte bei A 3-Unfällen: Polizei schätzt Schaden auf 110 000 Euro

Bei drei Auffahrunfällen im stockenden Verkehr sind am Freitagnachmittag auf der A 3 in Richtung Köln in Höhe von Niedernhausen fünf Menschen verletzt worden.