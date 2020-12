Diez

Wie sollen sich die Stadt und die Gemeinden in der Verbandsgemeinde Diez weiterentwickeln? Wo und wie soll gebaut, wo sollen Gewerbe und Industrie angesiedelt werden? Der Gesetzgeber hat den Kommunen dafür ein gutes Planungsinstrument an die Hand gegeben: den Flächennutzungsplan (FNP). In der Verbandsgemeinde Diez wird dieser Plan zurzeit überarbeitet. Bürgermeister Michael Schnatz erklärt im Interview, was dahintersteckt.