Fakenews und die Fakten: So sicher ist die Briefwahl

Am Sonntag wird der Bundestag gewählt, und die Weichen werden gestellt, wie die neue Bundesregierung aussieht. Die Briefwahl wird gerade in Corona-Zeiten dabei wieder sehr beliebt sein. Doch während Briefwahl für einige eine bequeme Methode ist, ihre Stimme abzugeben, schüren andere gezielt Zweifel daran. In Kreisen von Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten werden auch in der heimischen Region Gerüchte und Falschmeldungen zur Briefwahl gestreut. Wir haben einige aufgegriffen und nachgeforscht, was dahintersteckt.