Der Serenadenhof wird in den kommenden Wochen wieder zur Konzertbühne – die Limburger Sommerfeste finden dort statt und laden zu fünf unterhaltsamen Abenden an der Pusteblume ein. Den Auftakt machen am Samstag, 24. Juli, Uli Hohlwein und Matthias Weis. Sie laden ab 19 Uhr zu einem Oldieabend ein.