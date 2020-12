Limburg

Neun Jahre und sechs Monate Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung, so lautet das Urteil, das der Vorsitzende Richter am Landgericht Limburg, Andreas Janisch, gegen den Hauptangeklagten des Elysium-Prozesses gesprochen hat. Der angeklagte 65-jährige Gerhard G. aus Landsberg am Lech war bereits im März 2019 vom Landgericht Limburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit Herstellung kinderpornografischer Schriften zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. In der Revision hatte der Bundesgerichtshof diesen Schuldspruch allerdings aufgehoben.