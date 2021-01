Bremberg

Die Lahn mit ihren Erhebungen rechts und links ihres 245 Kilometer langen Flusslaufs – von der Quelle auf dem Ederkopf bis zur Mündung bei Lahnstein in den Rhein – ist reich an interessanten Baudenkmalen, deren Ursprung zum Teil bis in das frühe Mittelalter zurückreicht. Zu ihnen gehört in unserer Region auch die Ruine Brunnenburg bei Bremberg, ein ehemaliges Nonnenkloster hoch über der Kleinsiedlung Häuserhof zwischen Laurenburg und Kalkofen. Was das Bauwerk so besonders macht.