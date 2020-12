Limburg

In der städtischen Notunterkunft in der Rudolf-Schuy-Straße soll umgehend ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden. Der Magistrat und der Haupt- und Finanzausschuss haben einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 60.000 Euro bereits zugestimmt. Am Montag, 29. Juni, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über die Ausgabe.