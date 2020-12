Diez

Die letzten Wochen des Jahres haben begonnen und damit steht in vielen Haushalten auch wieder die Saison der Nebenkostenabrechnungen an. So startete am Freitag in der Verbandsgemeinde (VG) Diez dann auch die Ablesung der Wasserzählerstände. Eine Aktion, die nun aber unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfindet und daher auch Thema auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG wurde.