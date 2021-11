Nachdem in den vergangenen Jahren im Rhein-Lahn-Kreis meist nur in Bad Ems an die Reichspogromnacht vom November 1938 erinnert wurde, wird in diesem Jahr auch in Diez dieses furchtbaren Ereignisses gedacht. Auf Vorschlag des Arbeitskreises Stolpersteine im Diezer Museums- und Geschichtsverein werden dazu am Sonntag, 7. November, in Diez gleich drei Veranstaltungen stattfinden.