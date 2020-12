Diez

Bis zu der in der zweiten Oktoberhälfte vor wenigen geladenen Zuschauern im Freiendiezer „Treffpunkt“ abgehaltenen Generalprobe konnte das Diezer SoTheater seine Aufführungspläne noch umsetzen, dann fiel die Klappe, was die nachfolgend vorgesehenen öffentlichen Vorstellungen der in der Corona-Saison erarbeiteten Szenenfolge „DSDS – Diez sucht den Supershakespeare“ angeht: Mit Blick auf die für den Rhein-Lahn-Kreis geltende Warnstufe „Gelb“ haben die Verantwortlichen der Bühne die Reißleine gezogen und die weiteren Vorführungen – für die jeweils 14 Zuschauer zugelassen gewesen wären – abgesagt.