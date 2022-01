In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurden Verbindungskabel von der provisorischen Beleuchtung des neuen Tunnels in Diez entwendet.

Foto: Andreas Galonska

Wer verdächtige Aktivitäten an der unterirdischen Verbindung in der Grafenstadt bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Telefon 06432/6010 oder E-Mail pidiezwache@polizei.rlp.de , in Verbindung zu setzen.