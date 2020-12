Limburg

Trotz der kurzen Bewerbungsphase für die Fahrraddemo in Form einer Pop-Up-Lane (kurzzeitiger Radfahrstreifen), hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Limburg-Weilburg an seiner Zählstelle in der Diezer Straße immerhin 277 Radfahrende erfassen können. In Gesprächen – natürlich mit dem gebotenen Mindestabstand – wurde dem ADFC bestätigt, dass die Diezer Straße die richtige Wahl für die Aktion #MehrPlatzfürsRad war. Die aktuell ausgeschilderte Strecke über den Gymnasiumsberg wird wegen der enormen Steilstrecke und der Umwege als ungeeignet für den Alltagsradverkehr betrachtet.