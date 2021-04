Corona-Tests: Freiwillige in Bremberg aktiv

Am Schluss ging es dann doch ganz schnell. Seit rund sechs Wochen plante Katrin Balat (38) aus Bremberg, zusammen mit ihrem Kollegen Tobias König im Ort kostenlose Corona-Schnelltests anzubieten. Am Sonntagvormittag war es dann so weit. „Wir hatten noch am Freitag Flyer in die Postkästen geworfen“, erzählt Balat. Ab 8.30 Uhr begannen die Freiwilligen mit dem Aufbau eines Testzeltes auf dem Dorfplatz. „Die Unterstützung war groß. Jeder hat etwas dazu beigetragen“, erzählt sie. So wurden Zelt, Bänke und alles, was sonst noch gebraucht wurde, von verschiedenen Seiten zur Verfügung gestellt.