Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 07:39 Uhr

Limburg

Brand in Limburger Asylunterkunft: Bewohner bleiben unverletzt

Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in der Straße Auf der Heide in Limburg ist zum Glück niemand verletzt worden. Durch einen Bewohner wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer mit Rauchentwicklung in der Asylunterkunft gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei war das Feuer bereits gelöscht.