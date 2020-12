Diez/Rhein-Lahn

Eine solche Brandkatastrophe hatte es in Diez seit Jahrzehnten nicht gegeben. Die gewaltige Rauchsäule war weit über die Stadtgrenzen hinaus bis in den Westerwald und den Taunus zu sehen, und es entstand ein Sachschaden von rund 4,5 Millionen Euro. Als am 3. Juni gegen 20 Uhr auf dem Gelände des Recyclingbetriebs Uriel Papierrohstoffe in einer Sammelbox für gemischte Gewerbeabfälle Feuer ausbrach, löste das einen tagelangen Großeinsatz von Feuerwehren und weiteren Einsatzkräften aus.