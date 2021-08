Bewuchs im schmalen Aarbett in Diez nimmt überhand: Wie dringlich ist ein Freischnitt?

In der von der Stadt Diez berufenen Projektgruppe Aarbett-Sanierung ist Roman Roßbruch aufgrund seiner beruflichen Qualifikation als sachkundiger Bürger beteiligt und konnte 2017 erreichen, dass die im Bereich des Werkes in der Aar stehenden Bäume beseitigt wurden. Jetzt hat Roßbruch in einem Schreiben an die Stadtbürgermeisterin, Mandatsträger der FDP und die Presse auf einen weiteren kritischen Abschnitt im Aarbett hingewiesen. Gerade in Sachen Hochwasserschutz sei dieser Abschnitt nicht zu vernachlässigen.