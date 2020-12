Baugebiet auf altem Parkplatz bleibt umstritten: Geologe berichtet von Untersuchungen

Diez

Nach einer sehr kurzen Diskussion im Bauausschuss wurde nun ein geplantes Baugebiet im Diezer Stadtrat ausführlich vorgestellt. Dabei geht um einen früheren Bundeswehrparkplatz der Wilhelm-von-Nassau-Kaserne, der an einem Seitenarm der Schöne-Aussicht-Straße liegt. Anlieger befürchten, dass der Boden erheblich durch Schadstoffe belastet ist und kritisieren die enge Zufahrt zu dem Areal, das seit langer Zeit brachliegt. Im Diezer Stadtrat, der in der Aula des Sophie-Hedwig-Gymnasiums tagte, berichtete zunächst Planer Michael Kürzinger über das Vorhaben. „Es handelt sich um einen Parkplatz für 240 Fahrzeuge und um eine Altlast“, betonte er. Deswegen sei ein Gutachten über die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (Abteilung Bodenschutz) in Auftrag gegeben worden.