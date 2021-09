Limburg

Aus dem Urlaub ins Gefängnis: Gesuchter Mann am Flughafen festgenommen

Ein unfreiwilliges Ende eines Türkei-Urlaubs erlebte ein 30-Jähriger unlängst am Flughafen Düsseldorf. Wie die Bundespolizeiinspektion am Düsseldorfer Flughafen mitteilt, wurde der Mann am Sonntag bei der Einreise aus dem türkischen Antalya kontrolliert. Sein Pech: Die Beamten der Bundespolizei bemerkten, dass die Staatsanwaltschaft Limburg den Mann zur Fahndung ausgeschrieben hatte.