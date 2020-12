Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 08:12 Uhr

Niedernhausen

Aktivisten seilen sich von Brücke an Autobahn ab – A 3 gesperrt

Umweltaktivisten haben sich am Montagmorgen von einer Brücke an der Autobahn 3 zwischen Frankfurt und Köln abgeseilt und so für Beeinträchtigungen gesorgt. Die Polizei sperrte die Autobahn zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen in beide Richtungen zeitweise ab, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.