„Der Dachs hat schlechte Laune“ hieß es am Freitag in der Diezer Stadtbibliothek. Denn zum bundesweiten Vorlesetag hatte das Team um Leiterin Monika Kaule eine Lesung aus dem Kinderbuch von Moritz Petz und Amélie Jackowski organisiert. Vorgelesen wurde dabei Kindern der Katholischen Kindertagesstätte Herz Jesu in Diez.