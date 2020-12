Aartalbahn: Reaktivierung doch nicht blockiert – Vor-Ort-Termin steht an

Diez/Aull

Im Diezer Verbandsgemeinderat, der dieses Mal in Aull tagte, war die Aartalbahn eines von mehreren Themen, zu denen Anfragen gestellt wurden. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne wollte wissen, ob der Bau eines Wegs zu einigen Garagen in Freiendiez, über den unserer Zeitung berichtete, die Reaktivierung der Strecke zunichtemacht. „Es ist nicht alles richtig, was in dem Beitrag steht“, merkte Bürgermeister Michael Schnatz an, nannte dazu aber keine Details. „Es gibt keinen Widerspruch zur Reaktivierung“, erklärte er Dr. Kristin Kosche, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Michael Schnatz kündigte an, dass schon in der kommenden Woche ein Termin an der Aartalbahn mit einem Vertreter des rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums, dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) und der Bauabteilung der VG Diez auf der Agenda steht. Danach dürfte es weitere Infos zur Zukunft der Strecke geben.