Katzenelnbogen

Heute startet Horst Klöppel seinen Mercedes MB trac 1000 – sein Ziel: Hintertux in Österreich. Dort will er mit weiteren Freunden am legendären Traktortreffen „Hintertuxer Gletscherkönig“ teilnehmen. Der 67-jährige Katzenelnboger Landwirt und sein 20 Jahre alter „Liebling“ werden dabei auf ihrer 630 Kilometer langen Tour zwar nicht an anderen Verkehrsteilnehmern vorbeiziehen, dafür jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit jede Menge Blicke auf sich ziehen.