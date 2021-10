Im Limeskastell Pohl kommt zusammen, was lange Zeit getrennt war. Dabei geht es um neue und um unvollständige Ausstellungsstücke, deren Ursprung fast 2000 Jahre zurückliegt. Zwei in unterschiedlichen Museen präsentierte Stücke eines in Latein verfassten Dokuments wurden an der Bäderstraße wieder vereint. Und eine bisher kopflose Statue soll bald nicht mehr „oben ohne“ sein.