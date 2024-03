Roxheim

Nächtlicher Großeinsatz in Roxheim: Keine Verletzten bei Wohnungsbrand nach Gasaustritt

i Großes Glück hatten die Bewohner eines Hauses in Roxheim in der Nacht zum Karfreitag. Foto: Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Bei einem Wohnungsbrand ist in der Nacht zum Karfreitag in Roxheim eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stark beschädigt worden. Die gute Nachricht: „Keiner der Hausbewohnerinnen und -bewohner wurde verletzt“, vermeldet die VG-Feuerwehr in einer Pressemeldung.