VG Baumholder

Künftig sollen die Kinder aus Berglangenbach nicht mehr den Heimbacher Kindergarten besuchen, sondern jenen in Rückweiler, während die Sprösslinge aus Gimbweiler nicht mehr in die Einrichtung nach Rückweiler gebracht werden, sondern nach Neubrücke. Dafür sprach sich der Verbandsgemeinderat Baumholder nach Rücksprache mit der VG Birkenfeld in seiner jüngsten digitalen Sitzung einstimmig aus. Der Grund: Durch die Änderung des Einzugsgebiets kann man in Rückweiler auf eine Erweiterung verzichten, während der notwendige Neubau in Heimbach günstiger wird. Der Kreis muss den entsprechenden Antrag bewilligen, hat aber Wohlwollen signalisiert.