Hoppstädten-Weiersbach

Brand am Umwelt-Campus: Sieben Verletzte mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Im ersten Stock des Gebäudes 9925 am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) in Neubrücke ist am Dienstag gegen 15 Uhr in einer Forschungsabteilung ein Brand ausgebrochen. Das hat zu einem Feuerwehreinsatz geführt, wobei auch Notarzt und mehrere Rettungswagen vor Ort eilten.