Chor Divertimento: A cappella zur multimedialen Klimakampagne

Am Anfang war eigentlich nur ein Song. Als sich die Sängerinnen und Sänger des Chors Divertimento mit dem Arrangement „World on Our Shoulders“ vom international bekannten A-cappella-Quintett The Real Group befassten, da hegten sie dabei zunächst einmal keinerlei Hintergedanken. Nach der erfolgreichen Produktion des Weihnachtsvideos 2020 wollten die Divertimentos sich im Frühjahr 2021 einfach gern einer neuen Herausforderung stellen, weil es pandemiebedingt weder Konzerte noch andere Auftrittsgelegenheiten gab. Zugleich brauchten die Sänger einen Beitrag für den vom Chorverband Rheinland-Pfalz ausgeschriebenen Wettbewerb, an dem sie unbedingt teilnehmen wollten.