Er lebt erst seit wenigen Jahren in Deutschland, war einige Zeit auf Arbeitssuche und verdiente eine Zeit lang sein Geld als Drogendealer, in dem er Jugendlichen Betäubungsmittel verkaufte: Nun muss sich ein 34-Jähriger der 6. Strafkammer am Landgericht Koblenz unter dem Vorsitzenden Richter Andreas Bendel verantworten. Für den aus Afghanistan stammenden Beschuldigten steht viel auf dem Spiel, da er aktuell nur eine Duldungserlaubnis in Deutschland hat.