15 Künstler für ein Projekt: Heimischer Künstler Patrick Lück will auf Notlage in der Kulturszene aufmerksam machen

„15 Künstler – eine Stimme für Kunst und Kultur“: Das ist die Botschaft eines Songs samt Video, den Patrick Lück – Sänger, Produzent und Inhaber einer Künstleragentur mit Wurzeln in Herdorf – am Freitag, 5. März, im Internet veröffentlicht. „The Gift Of Music“ („Das Geschenk der Musik“) heißt der Song, für den Lück die 15 mehr oder weniger bekannten Sänger aus der ganzen Region und darüber hinaus digital zusammengetrommelt hat. Und natürlich geht es um die schlechte Situation der Branche in der Corona-Pandemie. Der Song soll Mut machen in schweren Zeiten und vor allem Musiker und Sänger, aber auch alle anderen Künstler daran erinnern, dass sie ihren Beruf, der es ihnen derzeit nicht leicht macht, lieben: Als ein Geschenk.