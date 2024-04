Thomas Braunstein möchte Ortsbürgermeister in Kottenheim werden: „Noch mehr vor“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Thomas Braunstein, ich bin 58 Jahre alt und seit mehr als 40 Jahren als Sozialversicherungsfachangestellter bei einer gesetzlichen Krankenversicherung beschäftigt. Ich verfüge über ein gutes rechtliches Wissen und weiß, wie eine Verwaltung funktioniert. Dieses Know-how unterstützt mich bei der Ausübung des Ehrenamts als Ortsbürgermeister. Im Ort engagiere ich mich in verschiedenen Vereinen. Ich lebe, bis auf eine kurze Unterbrechung, seit meiner Geburt in Kottenheim.

Mein politischer Werdegang

Seit 2006 bin ich Mitglied der SPD und seit 2009 Mitglied des Ortsgemeinderats. Von 2009 bis 2014 war ich Beigeordneter, von 2014 an wurde mir das Amt des Ortsbürgermeisters anvertraut.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Wasser wird in Zeiten des Klimawandels zu einem wertvollen Gut. Die gemeindeeigene Quelle Flammborn soll reaktiviert werden. Das sichert die Eigenständigkeit unserer Wasserversorgung und den heute schon im Vergleich mit anderen Kommunen sehr günstigen Wasserpreis von 91 Cent pro Kubikmeter. Durch die Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben möchte ich die Finanzsituation der Ortsgemeinde weiter verbessern. Hierdurch werden auch Arbeitsplätze vor Ort entstehen. Der Vollausbau von Kottenheim mit Glasfaser befindet sich auf der Zielgeraden. Grundschule und Kita möchte ich den Ansprüchen der Kinder und Eltern entsprechend weiterentwickeln. Nach dem Motto „Miteinander ist füreinander" setze ich mich für die Unterstützung von Vereinen und Ehrenamt ein.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich werde meine begonnenen Projekte, insbesondere die Reaktivierung des Hochbehälters Flammborn und die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes, weiterführen. Auch soll ein Verkehrskonzept zur Optimierung der Verkehrssituation mit den Bürgern erstellt werden. Ein Neubaugebiet ist in Umsetzung, das Wohnraum für junge Familien schaffen wird, ebenso Maßnahmen zum Klimaschutz insbesondere an gemeindlichen Gebäuden (etwa die Umrüstung auf LED in gemeindlichen Gebäuden).

Das sind meine Ecken und Kanten

Geduld und Ruhe.

Das ist mein politisches Motto

Viel erreicht und noch mehr vor.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.