Mord an Gastwirt in Kroppach: Der Prozess beginnt

Am nächsten Dienstag, 31. Juli, beginnt am Landgericht Koblenz der Prozess gegen einen 21-jährigen arbeitslosen Westerwälder, der seinen Stiefvater, einen 32-jährigen indischen Gastwirt, im Januar dieses Jahres in einer Gaststätte in Kroppach ermordet haben soll – mit 31 Messerstichen.

In dieser Gaststätte in Kroppach ereignete sich am 22. Januar die Bluttat, bei der der 32-jährige Wirt getötet wurde. Foto: roe

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Angeklagten vor, den Gastronomen am Morgen des 22. Januar unter Alkoholeinfluss von hinten angegriffen und ihm mit zwei Küchenmessern 31 Stichverletzungen zugefügt zu haben. Durch einen Stich sei die rechte Herzkammer des Opfers verletzt worden. Trotz einer durchgeführten Notoperation sei der Stiefvater an den Folgen der Verletzung gestorben.

Die Staatsanwaltschaft geht weiter davon aus, dass in diesem Fall das Mordmerkmal Heimtücke vorliegt, da der 21-Jährige sein Opfer mit Tötungsvorsatz von hinten angegriffen und zur Begehung der Tat die Arg- und Wehrlosigkeit des Mannes ausgenutzt habe.

Die Frau des Opfers und Mutter des Angeklagten hatte ihren Mann vormittags blutüberströmt und schwer verletzt in der Kroppacher Pizzeria "In der Kurve" gefunden, nachdem er über Stunden nicht in die gemeinsame Wohnung über dem Lokal gekommen war. Der in der Gemeinde sehr beliebte Restaurant-Pächter wurde nach dem Auffinden sofort in ein Siegener Krankenhaus gebracht, wo er jedoch noch am selben Tag verstarb.

Nach zahlreichen Zeugenbefragungen konnten die Ermittler der eigens gegründeten Sonderkommission "Kurve" den 21-Jährigen bereits wenige Tage nach dem Verbrechen als Tatverdächtigen festnehmen. Der Haftbefehl wurde damals noch wegen Totschlag ausgestellt, inzwischen geht die Anklage aber, wie geschildert, von Mord aus. Der Beschuldigte streitet alle Vorwürfe ab.

Der von den Nachbarn als äußerst hilfsbereit und freundlich beschriebene getötete Wirt und seine Frau führten die Pizzeria in Kroppach seit Frühjahr 2011. Warum und wie genau es an jenem Sonntagmorgen im Winter zu der Gewalttat kam, soll nun der Prozess zeigen. Nachbarn hatten unserer Zeitung im Januar berichtet, dass das Opfer und sein Stiefsohn häufiger Streit gehabt hätten. Worum es dabei ging, konnten sie jedoch nicht sagen.

