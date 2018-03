Wie sieht Utopia aus? Kunstpreis für die besten Ideen

In der zeitgenössischen Kunstszene hat er sich deutschlandweit einen Namen gemacht: Der Mainzer Kunstpreis Eisenturm. Er wird am Donnerstag, 9. August, 19 Uhr, im Forum der Mainzer Volksbank (Neubrunnenstraße 2) zum 25. Mal verliehen.

Christin Lutze aus Berlin hat diesen Beitrag eingereicht.

Mainz – In der zeitgenössischen Kunstszene hat er sich deutschlandweit einen Namen gemacht: Der Mainzer Kunstpreis Eisenturm. Er wird am Donnerstag, 9. August, 19 Uhr, im Forum der Mainzer Volksbank (Neubrunnenstraße 2) zum 25. Mal verliehen. "Utopia" war dieses Mal das Motto der Ausschreibung.

Im Anschluss an die Preisverleihung wird im Kunstverein Eisenturm (Fritz-Arens-Platz 1) ab 21 Uhr weiter gefeiert. In den Turmräumen erwartet die Besucher ein Überraschungsprogramm.

Mehr als 300 Künstler haben sich dieses Jahr bundesweit beworben. Der Einsendeschluss war der 30. Juni. Bewerben konnten sich Künstler ab 18 Jahren. Die Ausschreibung ist jedes Jahr thematisch gebunden. In diesem Jahr sollten Werke zum Thema "Utopia – Modelle wider die Zeit" eingereicht werden. Künstlerische Denkanstöße zur Veränderbarkeit von Welt und Gesellschaft im weitesten Sinne wagen dabei gefordert.

Von den Einsendungen hat die Jury eine Vorauswahl getroffen. 34 Künstler, darunter auch Künstler aus Mainz und der Umgebung, sind nun in die Landeshauptstadt eingeladen und stellen bis zum 14. September im MVB-Forum ihre Werke aus. Von diesen 34 Kreativen werden die besten drei am Donnerstagabend ab 19 Uhr bei der Preisverleihung gekürt. Dem ersten Preisträger winken 5000 Euro Preisgeld, der zweite erhält 3000 Euro und für den dritten Preis gibt es 2000 Euro.

Der Kunstpreis Eisenturm ist der einzige Kunstpreis, der von einem ehrenamtlich geführten Kunstverein ausgeschrieben wird. Er wird alle zwei Jahre ausgelobt und insgesamt haben mehr 6000 Künstler in den vergangenen Jahren ihre Bewerbungen eingereicht. Der Preis wurde von 1985 bis 1989 von der Sparkasse Mainz gesponsert. Seit 1990 stiftet die Mainzer Volksbank die Preise und stellt dem Kunstverein Eisenturm ihre Ausstellungsräume kostenlos zur Verfügung – zunächst im Haus Zum Stein und von 1997 bis Anfang 2004 in der MVB-Galerie in der Kaiserstraße. Seit Juni 2004 im MVB-Forum in der Neubrunnenstraße.

Zum Thema "Inszenierte Fotografie" hat der Künstler Claus Feldmann aus Berlin im vergangenen Jahr den Preis erhalten. awa

Hinweis: Das MVB-Forum ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.15 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.15 bis 13 Uhr geöffnet.