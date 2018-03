Tätlichkeit-Vorwurf gegen Zidan nach 1:2-Niederlage der 05er

Die 1:2-Niederlage des FSV Mainz 05 in Augsburg könnte ein Nachspiel haben für Mohamed Zidan: Der Augsburger Matthias Ostrzolek (am Boden) sagte, Zidan sei auf ihn zugekommen "und hat mir mit dem Knie wortlos dahin getreten, wo es am meisten wehtut". Die Schiedsrichter hatten nichts gesehen. 

Hat er? Oder hat er nicht? Mohamed Zidan soll den Augsburger Matthias Ostrzolek getreten haben. Foto: Eva Willwacher

Augsburg – Eine enttäuschende Leistung bot der FSV Mainz 05 am Samstag im Bundesligaspiel beim FC Augsburg und verpasste durch die 1:2 (1:1)-Niederlage die Chance, sich weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Sami Allagui hatte die 05er in der 36. Minute in Führung gebracht, Ja-Cheol Koo glich zwei Minuten vor der Pause aus, Sebastian Langkamp traf in der 55. Minute zum Endstand. Für Diskussionen sorgte eine Szene aus der Schlussphase der Partie. Der Augsburger Matthias Ostrzolek (am Boden) sagte, Mohamed Zidan sei auf ihn zugekommen "und hat mir mit dem Knie wortlos dahin getreten, wo es am meisten wehtut". Die Unparteiischen hatten nichts dergleichen beobachtet. Ob die Sache für den Mainzer Stürmer ein Nachspiel in Form einer nachträglichen Sperre haben könnte, dürfte davon abhängen, ob es Fernsehbilder gibt, die Ostrzoleks Vorwurf bestätigen. phe Foto: Eva Willwacher