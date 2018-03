Oh Schreck, 'ne Schlange

Schlangenalarm in Mainz: Eine mehr als eine Meter langes Tier schreckte eine Mainzerin auf ihrer morgendlichen Runde mit dem Hund auf.

Sie zog direkt den Nabu zu Rate: "Nun lebe ich schon über 50 Jahre in Mainz, doch einer Schlange bin ich noch nie begegnet – und dann gleich so ein Rieseviech", sagte die Dame am Telefon. Doch der Mitarbeiter in der Nabu-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe konnte sie schnell beruhigen. Wie aus der Beschreibung klar wurde, handelte es sich um eine harmlose Ringelnatter. "Das auffälligste Merkmal der Art sind die gelblichen Mondflecken am Hinterkopf", erläutert Rainer Michalski vom Nabu. Und vor allem: "Sie ist nicht giftig." Eine Gefahr geht von den Schlangen nicht aus, weder für Menschen noch für Haustier. Sie beißen nicht und gehen einer Konfrontation aus dem Weg, sagt Michalski weiter. bar