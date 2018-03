Cinestar: Streik für Tarif

Mit einem siebenstündigen Warnstreik haben rund 30 Beschäftigte des Mainzer Cinestar-Kinos am Samstagabend für einen Tarifvertrag gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten der Cinestar-Gruppe in bundesweit mehr als 70 Kinos einen Tarifvertrag, der überhaupt erst einmal Mindeststandards bei Einkommen und Arbeitsbedingungen regelt.

Das Mainzer Cine-Star am Südbahnhof ("Römisches Theater"). Foto: privat

Mainz – Mit einem siebenstündigen Warnstreik haben rund 30 Beschäftigte des Mainzer Cinestar-Kinos am Samstagabend für einen Tarifvertrag gestreikt.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten der Cinestar-Gruppe in bundesweit mehr als 70 Kinos einen Tarifvertrag, der überhaupt erst einmal Mindeststandards bei Einkommen und Arbeitsbedingungen regelt. Der Einstiegslohn liegt bisher bei 6,81 Euro, Verdi fordert einen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro.

Die letzte Verhandlungsrunde war am 25. Juni und hatte zu keinem Ergebnis geführt. Bislang hat der Kinobetreiber noch nicht anklingen lassen, wann er an den Verhandlungstisch zurückkehren will. "Wir stellen uns auf eine lange Auseinandersetzung ein", sagt Jürgen Dehnert von Verdi Rheinland-Pfalz. Während des Streiks kam es jedoch kaum zu nenneswerten Wartezeiten. "Es waren überraschend wenig Zuschauer", so Jürgen Dehnert zur MRZ. Deshalb kam es auch kaum zu Behinderungen im Ablauf. noe