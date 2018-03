Bußgelder – was wie viel kostet

Hier mal ein paar Beispiele, wofür man wie viel blechen muss. Einige Bußgelder setzen die Kommunen selber fest.

Foto: Lilo Kapp/pixelio.de

Einige Bußgelder setzen die Kommunen selber fest. In Fällen, in denen das Rechts- und Ordnungsamt zuständig ist, gibt es einen Bußgeldrahmen. Das heißt, die Kontrolleure haben einen Ermessensspielraum.

Wer sich mal richtig in die Materie stürzen will, sollte sich etwa zum Thema Verkehr den bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog vom Kraftfahrt-Bundesamt angucken – schlappe 500 Seiten dick! Hier hängt die Höhe der Strafe oft davon ab, ob der "Täter" andere in Gefahr gebracht hat und ob tatsächlich ein Unfall passiert ist.