Bald beginnt die Schule: Tipps zur Tüte, Schulweg, Versicherung

Foto: DPA (Archiv)

Mainz – Kinder fiebern dem ersten Schultag meist mit großer Erwartung entgegen.

Die bunte, prall gefüllte Schultüte tut ein Übriges dafür. Auch ohne allzu viel süßes Naschwerk können Eltern und Paten den Inhalt ansprechend und spannend zusammen stellen, informiert die Ernährungsberatung der Verbraucherzentrale.

Bleistifte, bunte Stifte und Filzschreiber, Wachsmalstifte, ein Malkasten mit Wasserfarben, eine Trinkflasche und eine Brotbox für das Schulfrühstück sind im Schulalltag gut zu gebrauchen.

Ein kleiner Regenschirm, ein Regencape oder ein Umhängeportemonnaie passend zum Schulranzen machen Freude und sind praktisch.

Angenehme und nützliche Überraschungen sind auch ein lustiger Wecker, ein Springseil, ein Kartenspiel, Adressaufkleber, ein Malbuch oder ein Poesiealbum. Auch der Gutschein für einen Kinobesuch, den Zoo oder ein ähnliches Abenteuer-Event hebt die Stimmung.

Leckereien dürfen natürlich nicht fehlen. Nüsse, eine Tüte "Studentenfutter", eine Packung Vollkornkekse aber auch Saisonobst sind leckere und gesunde Alternativen.

Wenn Schokolade oder Bonbons in der Tüte Platz finden sollen, bieten solche aus Fairem Handel ein echtes Plus. Sie leisten ihren Beitrag dazu, dass auch Kinder in Entwicklungsländern eine bessere Chance auf Bildung und Gesundheitsvorsorge haben.

Nicht vergessen: Der Schulalltag sollte mit einem guten Frühstück starten. Geeignet sind Brot oder Brötchen, möglichst aus vollem Korn mit Käse oder Quark und Marmelade.

Ein Müsli mit frischem Obst der Saison und Nüssen, Milch oder Jogurt sorgen für einen ordentlichen Energieschub. Auch im Alltag sollte das tägliche Frühstück als gute Gewohnheit gepflegt werden.

Anregungen für leckere und ausgewogene Mahlzeiten von Schulkindern und für ein abwechslungsreiches und leckeres Pausenbrot geben die Ernährungsexpertinnen der Verbraucherzentrale telefonisch. Montags von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 01805/60756030. jok