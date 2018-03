Wieder auf Sendung: US-Talkshow-Legende Letterman ist zurück auf der öffentlichen Bühne

Der Streaming-Anbieter Netflix bringt den berühmten Ex-Moderator David Letterman wieder auf die öffentliche Bühne. Zunächst ist er in einer auf sechs Folgen angelegten Reihe zu sehen, die prominent startet – mit Ex-US-Präsident Barack Obama.

Diesen Gast braucht David Letterman (rechts) nicht vorzustellen: Er spricht in seiner neuen Show mit Ex-US-Präsident Barack Obama. Foto: Netflix

Das Anstrengendste an einer täglichen – besser: allnächtlichen – Talkshow ist offenbar das Rasieren zur Abendstunde. So wäre jedenfalls zu erklären, warum sowohl der deutsche Urvater der Spätunterhalter, Harald Schmidt, als auch dessen erklärtes Vorbild aus den USA, „Late Show“-Legende David Letterman, sich nach Ende ihrer Karrieren erst einmal kapitale Vollbärte wachsen ließen.

Während der Gelegenheitsbartträger Schmidt sich aber seit Ende seiner Talklaufbahn, die zuletzt auf Sky übersichtliche Zuschauermassen erreichte, gelegentlichen Gastauftritten in TV-Filmen und Beiträgen zum Angebot von „Spiegel Daily“ widmen kann, zieht es den 70-jährigen Bartdebütanten Letterman wieder auf die große Bühne der TV-Unterhaltung: Seit dieser Woche ist beim großen US-amerikanischen Streaming-Anbieter Netflix die erste Folge seiner neuen Talkshow abrufbereit. Sie trägt als Titel einen Satz, den Letterman gern zur Ankündigung des nächsten Talkgastes benutzte und der zu einem geflügelten Wort wurde: „My next guest needs no introduction“ (etwa: „Meinen nächsten Gast brauche ich Ihnen nicht vorzustellen“).

Eine Stunde Zeit ohne irgendeine Ablenkung

Und nicht nur die Rückkehr Lettermans, sondern auch die Auswahl seines ersten Gastes sorgt für Furore: Kein Geringerer als Ex-US-Präsident Barack Obama macht den Auftakt für die zunächst auf sechs Teile angelegte Talkreihe. Und für diese setzt Netflix auf ein gänzlich anderes Format als jenes, für das Letterman berühmt wurde: Keine Showelemente, keine Musik, keine Ablenkungen – stattdessen rund eine Stunde Zeit für nur einen Gast. Das geht in den USA schon als Kulturfernsehen der höchsten Ansprüche durch.

Nun könnte man mit Barack Obama wahrscheinlich einen mehrtägigen Talkmarathon aus dem Boden stampfen, der nicht langweilig würde, und erwartungsgemäß entwickelt sich der freundliche Austausch zwischen zwei Ex-Spitzenvertretern ihrer jeweiligen Profession zu einer interessanten Innensicht auf das Präsidentenamt, schlägt Haken über die Familiengeschichte Obamas und landet – soviel Eigenwerbung muss in der mit Einspielfilmen gelegentlich aufgelockerten Talkshow schon möglich sein – bei der Stiftung des Ex-Präsidenten, die Bürgerbeteiligung und -engagement fördern will.

Reibungspotenzial kommt von außen

Ein Plausch unter Männern, die sich kennen und schätzen – Reibungspotenzial muss von außen kommen. Und da sich Barack Obama an das unausgesprochene, aber zumindest von ihm eingehaltene Tabu hält, nicht direkt auf die Politik seines Amtsnachfolgers einzugehen, müssen andere in den Einspielbeiträgen interviewte Promis aus der Bürgerrechtsbewegung für kritische Aussagen gegen Donald Trump und den wieder erstarkenden Rassismus in den USA herhalten.

Noch einmal dürfte die internationale, rund 110 Millionen Abonennten umfassende Neflix-Gemeinde (fünf Millionen in Deutschland) besonders intensiv auf Lettermans freundlichen Talkabend sehe – wenn im Februar der beliebte Schauspieler George Clooney zu Gast ist. Danach geht es im Monatsrhythmus über die international bewunderte junge Nobelpreisträgerin Malala zur Radiolegende Howard Stern, zum Rapper Jay-Z und zur Komikerin Tina Fey und somit in eher US-amerikanische Gefilde.

