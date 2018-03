Gerade vor ein paar Tagen erst ist Eva Mattes beim Deutschen Hörbuchpreis gewürdigt worden: Die Schauspielerin, Autorin und Sprecherin erhielt den „Sonderpreis Lebenswerk“ für ihr langjähriges und herausragendes Schaffen. Die Jury lobte: „Ihre Stimme gibt dem Text Klang und den Figuren einen Körper.“ Treffender lässt sich die Wirkung kaum beschreiben, die sich einstellt, wenn Mattes Texte liest. Sei es in Hörbüchern, sei es live vor Publikum, wie Koblenzer Literaturfans jetzt erfahren durften: Mattes eröffnete am Sonntag das Koblenzer Literaturfestival „Ganz Ohr“ während einer Matinee im Theater Koblenz. Sie las aus Elena Ferrantes erfolgreicher neapolitanischer Saga – und dies in einer sehr präsenten und doch ganz zurückgenommen Weise.

Sie zeigt: Es geht hier in diesen eineinhalb Stunden nicht um die Person Eva Mattes, um die 63-jährige Prominente, die Schauspielerin, die zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films gehört. ...

Lesezeit für diesen Artikel (670 Wörter): 2 Minuten, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.