Ein Holländer fliegt über das Kuckucksnest

Die Frist ist um, und abermals verstrichen sind 140 Minuten: Nach dem „Fliegenden Holländer“ ist vor dem „Fliegenden Holländer“, das Finale der Koblenzer Neuproduktion schließt szenisch den Kreis zum Beginn. Und ewig grüßt der sagenumwobene Geisterkapitän, der alle sieben Jahren an Land geht, um ein „treues Weib“ und damit irgendwann einmal die Erlösung zu finden. In der Inszenierung von Intendant Markus Dietze ist diese Suche offenbar ein hoffnungsloses Perpetuum mobile ohne Erfüllung.

Auf der – durch das vom Graben auf die Bühne verpflanzte Orchester – in ihrer Größe eingeschränkten Bühne hängt ein Einheitsraum aus Stoffvorhängen (Bühnenbild: Bodo Demelius), das einerseits den Theaterinnenraum weiterführt, aber auch den Rahmen bildet für eine ganz eigene Version einer Heilanstalt, wie man sie etwa aus Thomas Manns „Zauberberg“ kennt. Nur dass hier keine Lungenkrankheiten behandelt werden, dafür wird hier viel zu gut gesungen: Es geht um psychische Störungen aller Arten. Die Patientinnen haben zufälligerweise allesamt Seeleute zum Gatten und/oder zum Vater – hier steht sich der Hang der Produktion zum ausgemalten Realismus in Bühne, Kostüm (Su Sigmund) und Video (Georg Lendorff) nicht zum letzten Mal im Weg.

Und die Gäste dieser besonderen Kurklinik müssen gut betucht sein: Zwar hat hier ähnlich wie in Milos Formans Filmdrama „Einer flog über das Kuckucksnest“ von 1975 eine dominante Oberschwester – Mary – das Sagen, aber der Tagesablauf der Insassen ist weit erfreulicher, so wird beispielsweise zur Unterhaltung ein alter Schwarz-Weiß-Film gezeigt. Und so gerät unversehens die Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer“ zur Filmmusik für einen Seefahrerfilm – und die deutliche akustische Dimmung, die das Orchester durch die Bühnenplatzierung erfährt, wird noch mehr ausgestellt. Noch dazu steht die Ouvertüre durch den Film und die Reaktionen der Patientinnen auf der Bühne in gleich doppelter Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Das ist durchaus schade, denn das, was von der Rheinischen Philharmonie im Parkett ankommt, klingt spannend: Der neue Erste Kapellmeister des Koblenzer Theaters, Mino Marani, steuert den „Holländer“-Abend mit erstaunlich souveräner, ruhiger Hand und sehr guter Organisation der kniffligen Bühnensituation. Feinheiten seiner Deutung, aber auch die der rauen, ungestümeren „Holländer“-Urfassung von 1841, sind kaum herauszuhören, schon gar nicht, wenn Solisten auf dem Proszenium zum Greifen nahe ins Publikum hineinsingen oder gar der Chor das Orchester ganz zudeckt. Dabei sind Chor und Extrachor von Ulrich Zippelius hervorragend einstudiert: So kreischfrei, auf den Punkt gearbeitet und im Gesamtklang ausgeglichen erlebt man die „Holländer“-Chöre auch an vielen größeren Theatern nicht, lediglich der Chor der Mannen des Holländers ist ungünstig platziert und schlecht vernehmbar.

Kommentar Ja, es nervt: Wenn im Koblenzer Theater eine Opern Premiere feierte, steht an dieser Stelle gern in den Rezensionen entweder „zu laut“ oder „zu leise“, wenn es um das Orchester geht.

„Ist halt nicht zu ändern“, kann man schulterzuckend dazu sagen. Zur Eröffnung 1787 hatten Theater und Orchestergraben die ideale Größe für die Eröffnung mit Mozarts „Entführung aus dem Serail“ – niemand ahnte, dass Komponisten ihre Werke schon bald für weit größere Orchester schreiben würden.

Diese passen aber nicht in den beengt rund 45 Musiker fassenden Koblenzer Orchestergraben. Was also tun? Alle Werke in reduzierten Fassungen spielen, wie es andere kleine Theater auch tun? Dem widerspricht die Ambition, die Rheinische Philharmonie in voller Stärke aufspielen zu lassen, und grundsätzlich klingen die originalen Großfassungen eigentlich ja auch weit besser. Ein neues, zusätzliches Theater bauen? Das war vor Jahrzehnten diskutiert worden, allein der Gedanke daran würde heute als verrückt abgetan.

Was bleibt also? Von allen in den vergangenen 15 Jahren ausprobierten Lösungen mit Platzierung des Orchesters auf der Bühne waren jene am überzeugendsten, die der szenischen Umsetzung den wenigsten Platz und dem Orchester den größtmöglichen, so weit vorn als möglich einräumten, etwa bei „Parsifal“ und „Tristan und Isolde“. Wird Bühnenbild und szenischer Aktion mehr Platz eingeräumt, nimmt die Hörbarkeit des Orchesters auf vielen Sitzen im Haus drastisch ab. Die Platzierung der großen Besetzung auf der Bühne drückt sich also paradoxerweise in Klangverlust aus.

Ob Großproduktionen in der Rhein-Mosel-Halle ein Weg sein könnten, ob der Orchestergraben baulich vergrößert werden könnte: Das ist sicher oft überlegt und aus Gründen verworfen worden. Feststeht: Der Status quo ist unbefriedigend, die Kompromisse sind mitunter einschneidend. Und dafür ist die Kunstform Oper einfach zu aufwändig im Einsatz der Mittel.

Abgesehen von der Verortung in der Psychiatrie (ja, sie spinnen also wirklich in der „Spinnstuben“-Szene) zielt die Inszenierung vor allem darauf, den nach Erlösung gierenden Holländer und die junge, unbedingt einen Mann erlösen wollenden Senta als gleichwertig gestörte Charaktere darzustellen. Das funktioniert im großen Duett der beiden hervorragend – die zur Erklärung immer wieder bemühten Kinderstatisten allerdings könnten mehr Licht ins Dunkel bringen, wenn womöglich als Andeutung auf Freud'sche Analyseergebnisse zu verstehende Bühnenaktionen deutlicher ausfielen.

An der Spielfreude des Ensembles sollte das nicht scheitern – keineswegs etwa bei Susanne Serfling als Senta, die auch die in der Urfassung noch unbequemer, weil höher liegende Ballade der Senta ohne Einbrüche meistert, mit ihrer Stimme Tiefentauchgänge ebenso glückhaft absolviert als auch die geforderten Höhenflüge und dabei noch sehr glaubhaft eine kindhafte Manisch-Depressive darzustellen weiß. Jongmin Lim als ihr Vater Donald (in der gewohnten „Holländer“-Fassung: Daland) singt mit geschmeidig-noblem Bass, der Tenor Ray M. Wade jr. ist eine einzige stimmliche Wohltat als der Senta liebende Jäger Georg (sonst: Erik), Junho Lee als Steuermann bringt eine aufstrebende lyrische Tenorstimme ebenso ein wie enormes artistisches Können, und Anne Catherine Wagner ist im Auskosten ihrer satten Altstimme eine Interpretin der Mary, wie man sie besser kaum finden wird.

Einspringer gut eingepasst

Dass Michael Mrosek kurzfristig für die Titelpartie eingesprungen ist, merkt man kaum: Er wirkt inszenatorisch integriert und meistert seine Partie sängerisch noch überzeugender als bei konzertanten Aufführungen dieser Urfassung in Koblenz vor dreieinhalb Jahren.

Womit dieser Bericht von der Premiere beim Knackpunkt angelangt wäre: Einerseits wird in dieser Produktion, die szenisch die Muskeln spielen lässt, einiges fürs Auge geboten. Der musikalische Eindruck fällt – im Vergleich zur konzertanten Wiedergabe 2014, ebenfalls mit Orchester auf der Bühne, allerdings wesentlich weiter vorne platziert – trotz ausnahmslos guter Einzelleistungen nicht gut für die Neuproduktion aus. Bleibt also die Entscheidung: Rechtfertigt eine szenische Umsetzung grundsätzlich das Zurückstecken gegenüber der Musik? Würde selbst eine wagemutigere Regie ein in Teilen des Theaters wahrgenommene Akustikdefizit ausgleichen? Erlösungsvorschläge werden gern entgegengenommen.

