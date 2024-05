Neu-Delhi

Notfälle

Kinder unter Toten nach Großbränden in Indien

Von dpa

i Arbeiter beseitigen nach einem Brand in einer Spielhalle die Trümmer. Dabei sind mehrere Leichen geborgen worden. Foto: Ajit Solanki/AP/dpa

Gleich zwei tragische Brände ereignen sich in Indien am Wochenende: In Gujarat brennt eine Spielhalle nieder, in Delhi steht in der Nacht eine Klinik für Neugeborene in Flammen.